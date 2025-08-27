Изнасиловал в машине ребенка: мужчину на Харьковщине «посадили» на 15 лет

Приговор получил 36-летний мужчина. В суде правоохранители доказали, что он незаконно удерживал и изнасиловал 13-летнюю девушку.

Речь идет о событиях, произошедших в октябре 2023 года в одном из населенных пунктов Берестинского района. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: фигурант подошел к 13-летней девушке, схватил ее за руку и, угрожая ножом, заставил сесть в его авто.

«Несмотря на просьбу ребенка отпустить, нападающий удерживал ее в машине, а затем изнасиловал. Через несколько часов потерпевшей удалось вырваться и скрыться. Она сразу позвонила по телефону родителям, которые приехали и забрали ее», — отметили правоохранители.

В суде мужчина не признал вину и утверждал, что якобы намеревался только подвезти девушку домой из-за позднего времени и военного положения, рассказали в прокуратуре.

Однако правоохранители доказали его вину.

Суд признал его виновным в незаконном лишении свободы и изнасиловании малолетнего лица (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 УКУ). Он проведет в тюрьме 15 лет.