Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
Вирок отримав 36-річний чоловік. У суді правоохоронці довели, що він незаконно утримував та зґвалтував 13-річну дівчину.
Йдеться про події, що сталися у жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: фігурант підійшов до 13-річної дівчини, схопив її за руку, та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.
«Незважаючи на прохання дитини відпустити, нападник утримував її у машині, а потім зґвалтував. Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти. Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її», – зазначили правоохоронці.
У суді чоловік не визнав вину і стверджував, що нібито мав намір лише підвезти дівчину додому через пізню годину та воєнний стан, розповіли у прокуратурі.
Однак правоохоронці довели його провину.
Суд визнав його винним у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 ККУ). Він проведе у тюрмі 15 років.
Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 13:43
