На Харківщині зґвалтували 14-річного і знімали це на відео: справа – у суді

Суспільство 16:22   16.12.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині зґвалтували 14-річного і знімали це на відео: справа – у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу про зґвалтування 14-річного хлопця з Харківщини.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що в одному з населених пунктів Харківського району 14-річний хлопець періодично допомагав своєму 20-річному знайомому по господарству. Неповнолітній опинився у складних життєвих обставинах: він втратив матір і перебував у вразливому стані.

«Після випадкового пошкодження майна — розбитого дзеркала — чоловік разом зі своїм на той час ще 14-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань. Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: влітку 2025 року вони двічі поставили хлопця перед вибором — побиття або зґвалтування сторонніми предметами. Він благав залишити його в спокої, але був змушений підкоритися», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що сексуальні дії фігуранти знімали на відео. Потім ці файли поширили у листуванні.

20-річному підозрюваному інкримінують катування, зґвалтування групою осіб та розповсюдження дитячої порнографії.

Неповнолітньому фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 ККУ.

«За іншими вказаними злочинами стосовно нього затверджено клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру у вигляді передачі під нагляд матері», – додали в прокуратурі.

Наразі обидва знаходяться у СІЗО.

Автор: Вікторія Яковенко
