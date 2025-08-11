Вирок отримав бойовик «ДНР», який зґвалтував жінку на Харківщині

Суд заочно засудив до 12 років тюрми окупанта, який зґвалтував жінку під час окупації Харківщини.

Фігурант – Максим Лянченко, мешканець тимчасово окупованого Донецька, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до терористичних угруповань «ДНР», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що чоловік входив до складу 115-го полку РФ та брав участь у захопленні частини території Харківщини.

«Під час окупації одного з населених пунктів на сході Харківської області ґвалтівник увірвався до помешкання місцевої жительки. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він намагався примусити жінку до статевого акту. Отримавши відмову, він почав її бити та стріляти з автомата поруч з її тілом, щоб залякати. Коли потерпіла втратила можливість чинити опір, Лянченко зґвалтував її неприродним способом, а потім погрожував розстрілом та подальшим знущанням зі сторони інших окупантів, якщо вона комусь розповість», – з’ясувала СБУ.

Напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.

Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 ККУ), розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території України, правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути його до реального відбування покарання.