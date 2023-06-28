На Харківщині судитимуть бойовика “ДНР”, пораненого під час обстрілу

Харківська обласна прокуратура та поліція повідомили, що завершили спецрозслідування щодо бойовика “ДНР”, який воював у Харківській області.

31-річного громадянина України звинувачують в участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом військового формування. Обвинувальний акт – уже у суді.

“За даними слідства, мешканець м. Макіївка не пізніше 2017 року за власної ініціативи вступив до збройного формування так званої “ДНР”. Чоловік виконував бойові завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну найманець перебазувався на територію Куп’янського району. Там він чергував на блокпостах та виконував інші задачі, щоб не допустити контроль ЗСУ над територією“, – поінформувала пресслужба прокуратури.

У поліції повідомили, що 31-річний бойовик із позивним “Яструб” не обмежився “роботою” на блокпостах. Він продовжував воювати під Куп’янськом на боці окупаційних військ РФ після деокупації Харківської області. Також поліціянти уточнили ще одну деталь біографії “Яструба”: у серпні 2022 року під час артилерійського обстрілу він отримав поранення та проходив лікування у Великобурлуцькій центральній лікарні.

31-річному бойовику заочно повідомили про підозру. Його справу розглядатиме Чугуївський міськсуд.