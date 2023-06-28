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На Харьковщине будут судить боевика «ДНР», раненного во время обстрела

Общество 10:56   28.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине будут судить боевика «ДНР», раненного во время обстрела Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковская областная прокуратура  и полиция сообщили, что завершили спецрасследование в отношении боевика «ДНР», который воевал в Харьковской области.

31-летнго гражданина Украины обвиняют в участии в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом военного формирования. Обвинительный акт — уже в суде.

«По данным следствия, житель г. Макеевка не позже 2017 года по собственной инициативе вступил в вооруженное формирование так называемой «ДНР». Мужчина выполнял боевые задания по осуществлению вооруженного сопротивления ВСУ в Донецкой области. После полномасштабного вторжения рф в Украину наемник перебазировался на территорию Купянского района. Там он дежурил на блокпостах и выполнял другие задачи, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Боевик ДНР пойдет под суд 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции сообщили, что 31-летний боевик  с позывным «Ястреб» не ограничился «работой» на блокпостах. Он продолжал воевать под Купянском на стороне оккупационных войск РФ после деоккупации Харьковской области. Также полицейские уточнили еще одну деталь биографии «Ястреба»: в августе 2022 года во время артиллерийского обстрела он получил ранения и проходил лечение в Великобурлукской центральной больнице.

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31-летнему боевику заочно сообщили о подозрении. Его дело будет рассматривать Чугуевский горсуд.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура  и полиция сообщили, что завершили спецрасследование в отношении боевика «ДНР», который воевал в Харьковской области".