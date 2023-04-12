Live
  • Четвер 13.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

Чергували на блокпостах: двох бойовиків “ДНР” викрили на Куп’янщині

Суспільство 21:27   12.04.2023
Олена Нагорна
Чергували на блокпостах: двох бойовиків “ДНР” викрили на Куп’янщині

Двоє уродженців Донецької області, які воювали за інтереси РФ у підрозділах так званої “ДНР”, викрили слідчі Куп’янського району Харківської області.

Один із чоловіків – житель міста Торецьк – вступив до так званої “народної міліції ДНР” восени 2014 року. Він воював у 3-й окремій мотострілецькій бригаді “Беркут”. Саме в це угруповання росіяни набирали переважно українців, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Другий підозрюваний – із міста Макіївка. Він також пішов служити в один із військових підрозділів так званої “ДНР”. З початку 2017 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.

“На Харківщину бойовики потрапили після початку повномасштабного вторгнення, чергували на блокпостах в Куп’янському районі. Обом чоловікам заочно повідомили про підозру. За участь в терористичній організації їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі”, – розповів Болвінов.

Читайте також: На Харківщині колаборантка складала списки місцевих мешканців для росіян

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:48
Денний обстріл: у навчальному закладі на Харківщині гасили масштабну пожежу
22:24
Світовий банк виділив Україні $200 млн: частина грошей призначена Харкову
21:50
П’яний водій у Харкові пропонував копам “вирішити питання” за 10 тисяч гривень
21:27
Чергували на блокпостах: двох бойовиків “ДНР” викрили на Куп’янщині
20:21
Село Кучерівка на Харківщині знову було під ударом армії РФ: сталася пожежа

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Чергували на блокпостах: двох бойовиків “ДНР” викрили на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє уродженців Донецької області, які воювали за інтереси РФ у підрозділах так званої “ДНР”, викрили слідчі Куп’янського району Харківської області.".