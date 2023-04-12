Чергували на блокпостах: двох бойовиків “ДНР” викрили на Куп’янщині

Двоє уродженців Донецької області, які воювали за інтереси РФ у підрозділах так званої “ДНР”, викрили слідчі Куп’янського району Харківської області.

Один із чоловіків – житель міста Торецьк – вступив до так званої “народної міліції ДНР” восени 2014 року. Він воював у 3-й окремій мотострілецькій бригаді “Беркут”. Саме в це угруповання росіяни набирали переважно українців, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Другий підозрюваний – із міста Макіївка. Він також пішов служити в один із військових підрозділів так званої “ДНР”. З початку 2017 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.

“На Харківщину бойовики потрапили після початку повномасштабного вторгнення, чергували на блокпостах в Куп’янському районі. Обом чоловікам заочно повідомили про підозру. За участь в терористичній організації їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі”, – розповів Болвінов.