На Харківщині колаборантка складала списки місцевих мешканців для росіян

Правоохоронці викрили чергову колаборантку на Чугуївщині, повідомляє прокуратура Харківської області.

У селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка під час окупації співпрацювала із ворогом. Торік у серпні вона добровільно обійняла посаду «представителя микроучастка №5» у селі.

Колаборантка брала участь у нарадах окупантів та складала списки місцевих жителів, які проживали на її «микроучастке».

Жінка із власного будинку роздавала місцевим жителям гуманітарну допомогу від окупаційної адміністрації.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводили співробітники Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області. Оперативний супровід – Управління СБУ у Харківській області.