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На Харківщині колаборантка складала списки місцевих мешканців для росіян

Події 16:59   12.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині колаборантка складала списки місцевих мешканців для росіян

Правоохоронці викрили чергову колаборантку на Чугуївщині, повідомляє прокуратура Харківської області. 

У селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка під час окупації співпрацювала із ворогом. Торік у серпні вона добровільно обійняла посаду «представителя микроучастка №5» у селі.

Колаборантка брала участь у нарадах окупантів та складала списки місцевих жителів, які проживали на її «микроучастке».

Жінка із власного будинку роздавала місцевим жителям гуманітарну допомогу від окупаційної адміністрації.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводили співробітники Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області. Оперативний супровід – Управління СБУ у Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чергову колаборантку на Чугуївщині, повідомляє прокуратура Харківської області. ".