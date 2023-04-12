На Харьковщине коллаборантка составляла списки местных жителей для россиян

Правоохранители разоблачили очередную коллаборантку на Чугуевщине, сообщила прокуратура Харьковской области.

В селе Ивановка Чугуевского района 57-летняя местная жительница во время оккупации сотрудничала с врагом. В августе прошлого года она добровольно заняла должность «представителя микроучастка №5» в деревне.

Коллаборантка принимала участие в совещаниях оккупантов и составляла списки местных жителей, проживавших на ее «микроучастке».

Женщина из собственного дома раздавала местным жителям гуманитарную помощь от оккупационной администрации.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 57-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Дознания проводили сотрудники Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Управление СБУ в Харьковской области.