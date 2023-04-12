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Обворовывал жителей и кормил оккупантов: на Чугуевщине выявили коллаборанта

Общество 12:25   12.04.2023
Виктория Яковенко
Обворовывал жителей и кормил оккупантов: на Чугуевщине выявили коллаборанта Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 60-летнего мужчину, который во время оккупации села Николаевка на Харьковщине обеспечивал военных РФ жильем и питанием.

Коллаборант проникал в дома жителей села, которые эвакуировались из населенного пункта, и похищал их имущество, которое потом передавал оккупантам, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, злоумышленник поселил военных РФ в своем доме и снабжал их продуктами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Таким образом, коллаборант имел дружеские отношения с оккупантами, поэтому получил привилегии, добавили правоохранители. В частности, мужчина мог беспрепятственно выезжать из села Николаевка в другие населенные пункты, использовать с разрешения военных РФ в хозяйстве чужие инструменты и сельскохозяйственную технику.

После освобождения села мужчина принес с бывших позиций российских военных к себе домой боеприпасы и экипировку.

Сейчас 60-летнему мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).

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Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 12:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 60-летнего мужчину, который во время оккупации села Николаевка на Харьковщине обеспечивал военных РФ жильем и питанием.".