Обворовывал жителей и кормил оккупантов: на Чугуевщине выявили коллаборанта
Правоохранители разоблачили 60-летнего мужчину, который во время оккупации села Николаевка на Харьковщине обеспечивал военных РФ жильем и питанием.
Коллаборант проникал в дома жителей села, которые эвакуировались из населенного пункта, и похищал их имущество, которое потом передавал оккупантам, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме того, злоумышленник поселил военных РФ в своем доме и снабжал их продуктами, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Таким образом, коллаборант имел дружеские отношения с оккупантами, поэтому получил привилегии, добавили правоохранители. В частности, мужчина мог беспрепятственно выезжать из села Николаевка в другие населенные пункты, использовать с разрешения военных РФ в хозяйстве чужие инструменты и сельскохозяйственную технику.
После освобождения села мужчина принес с бывших позиций российских военных к себе домой боеприпасы и экипировку.
Сейчас 60-летнему мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 60-летнего мужчину, который во время оккупации села Николаевка на Харьковщине обеспечивал военных РФ жильем и питанием.".