Live
  • Среда 12.04.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

«Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»

Общество 11:23   12.04.2023
Виктория Яковенко
«Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, который распространял российскую пропаганду и поддерживал действия РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в запрещенной в Украине социальной сети мужчина написал пост следующего содержания: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!».

Харьковчанина обвиняют по факту создания и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Ему грозит до 5 лет за решеткой.

Читайте также: Сдал Изюм: завершено спецрасследование в отношении депутата ОПЗЖ Фомичевского

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:11
В Харькове с матери, которая не платила трем детям алименты, взыскали долг
13:37
Сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове — мэрия
13:08
С начала года в Харькове открыли бизнес почти 2,5 тыс предпринимателей
12:25
Обворовывал жителей и кормил оккупантов: на Чугуевщине выявили коллаборанта
11:23
«Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, который распространял российскую пропаганду и поддерживал действия РФ.".