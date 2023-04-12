«Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»

Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, который распространял российскую пропаганду и поддерживал действия РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в запрещенной в Украине социальной сети мужчина написал пост следующего содержания: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!».

Харьковчанина обвиняют по факту создания и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Ему грозит до 5 лет за решеткой.