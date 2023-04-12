«Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, который распространял российскую пропаганду и поддерживал действия РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в запрещенной в Украине социальной сети мужчина написал пост следующего содержания: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!».
Харьковчанина обвиняют по факту создания и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Ему грозит до 5 лет за решеткой.
Читайте также: Сдал Изюм: завершено спецрасследование в отношении депутата ОПЗЖ Фомичевского
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Рад, что Харьков пришли освобождать»: разоблачили поклонника «русского мира»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, который распространял российскую пропаганду и поддерживал действия РФ.".