“Радий, що Харків прийшли звільняти”: викрили шанувальника “руського миру”
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який розповсюджував російську пропаганду та підтримував дії РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, у забороненій в Україні соціальній мережі чоловік написав пост наступного змісту: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!».
Харків’янина обвинувачують за фактом створення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Йому загрожує до 5 років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який розповсюджував російську пропаганду та підтримував дії РФ.".