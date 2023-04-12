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“Радий, що Харків прийшли звільняти”: викрили шанувальника “руського миру”

Суспільство 11:23   12.04.2023
Вікторія Яковенко
“Радий, що Харків прийшли звільняти”: викрили шанувальника “руського миру” Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який розповсюджував російську пропаганду та підтримував дії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у забороненій в Україні соціальній мережі чоловік написав пост наступного змісту: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!».

Харків’янина обвинувачують за фактом створення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Йому загрожує до 5 років за ґратами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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“Радий, що Харків прийшли звільняти”: викрили шанувальника “руського миру”

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який розповсюджував російську пропаганду та підтримував дії РФ.".