Обкрадав односельчан та годував окупантів: на Чугуївщині викрили колаборанта

Правоохоронці викрили 60-річного чоловіка, який під час окупації села Миколаївка на Харківщині забезпечував військових РФ житлом і харчуванням.

Колаборант проникав до будинків мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке надалі передавав окупантам, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, зловмисник поселив військових РФ у своєму будинку та забезпечував їх продуктами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Таким чином колаборант мав дружні стосунки з окупантами, тож отримав привілеї, додали правоохоронці. Зокрема, чоловік міг безперешкодно виїжджати з села Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військових РФ у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку.

Після звільнення села чоловік приніс з колишніх позицій російських військових до себе додому боєприпаси та екіпірування.

Наразі 60-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).