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Обкрадав односельчан та годував окупантів: на Чугуївщині викрили колаборанта

Суспільство 12:25   12.04.2023
Вікторія Яковенко
Обкрадав односельчан та годував окупантів: на Чугуївщині викрили колаборанта Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 60-річного чоловіка, який під час окупації села Миколаївка на Харківщині забезпечував військових РФ житлом і харчуванням.

Колаборант проникав до будинків мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке надалі передавав окупантам, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, зловмисник поселив військових РФ у своєму будинку та забезпечував їх продуктами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Таким чином колаборант мав дружні стосунки з окупантами, тож отримав привілеї, додали правоохоронці. Зокрема, чоловік міг безперешкодно виїжджати з села Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військових РФ у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку.

Після звільнення села чоловік приніс з колишніх позицій російських військових до себе додому боєприпаси та екіпірування.

Наразі 60-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 12:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 60-річного чоловіка, який під час окупації села Миколаївка на Харківщині забезпечував військових РФ житлом і харчуванням.".