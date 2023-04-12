Обкрадав односельчан та годував окупантів: на Чугуївщині викрили колаборанта
Правоохоронці викрили 60-річного чоловіка, який під час окупації села Миколаївка на Харківщині забезпечував військових РФ житлом і харчуванням.
Колаборант проникав до будинків мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке надалі передавав окупантам, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Крім того, зловмисник поселив військових РФ у своєму будинку та забезпечував їх продуктами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Таким чином колаборант мав дружні стосунки з окупантами, тож отримав привілеї, додали правоохоронці. Зокрема, чоловік міг безперешкодно виїжджати з села Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військових РФ у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку.
Після звільнення села чоловік приніс з колишніх позицій російських військових до себе додому боєприпаси та екіпірування.
Наразі 60-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 60-річного чоловіка, який під час окупації села Миколаївка на Харківщині забезпечував військових РФ житлом і харчуванням.".