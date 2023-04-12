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Дежурили на блокпостах: двоих боевиков «ДНР» разоблачили на Купянщине

Общество 21:27   12.04.2023
Елена Нагорная
Дежурили на блокпостах: двоих боевиков «ДНР» разоблачили на Купянщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Двоих уроженцев Донецкой области, которые воевали за интересы РФ в подразделениях так называемой «ДНР», разоблачили следователи Купянского района Харьковской области.

Один из мужчин — житель города Торецк — вступил в так называемую «народную милицию ДНР» осенью 2014 года. Он воевал в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». Именно в эту группировку россияне набирали в основном украинцев, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Второй подозреваемый — из города Макеевка. Он также пошел служить в одно из военных подразделений так называемой «ДНР». С начала 2017 года мужчина воевал против ВСУ на Донбассе.

«На Харьковщину боевики попали после начала полномасштабного вторжения, дежурили на блокпостах в Купянском районе. Обоим мужчинам заочно сообщили о подозрении. За участие в террористической организации им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы», — рассказал Болвинов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих уроженцев Донецкой области, которые воевали за интересы РФ в подразделениях так называемой «ДНР», разоблачили следователи Купянского района Харьковской области.".