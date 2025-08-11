Торгівля цукром «у тіні»: підприємець на Харківщині отримав підозру

Схему ухилення від сплати ПДВ організував керівник приватного сільськогосподарського підприємства на Харківщині, вважають правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021–2023 роках підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру на понад 439 млн грн.

«При цьому компанія не мала ані складів для зберігання такої кількості товару, ані договорів на його транспортування чи зберігання. Цукор реалізували «в тіні» — без відображення у бухгалтерії та податковій звітності», – встановили правоохоронці.

Бюро економічної безпеки України повідомляє, що збитки, завдані бюджету, становлять понад 73 млн грн.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).