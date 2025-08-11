Торговля сахаром «в тени»: предприниматель на Харьковщине получил подозрение
Схему уклонения от уплаты НДС организовал руководитель частного сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области, считают правоохранители.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021-2023 годах предприятие закупило более 20 тысяч тонн сахара на 439 млн грн.
«При этом у компании не было ни складов для хранения такого количества товара, ни договоров на его транспортировку или хранение. Сахар реализовали «в тени» без отражения в бухгалтерии и налоговой отчетности», — установили правоохранители.
Бюро экономической безопасности Украины сообщает, что ущерб, нанесенный бюджету, составляет более 73 млн грн.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ).
Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 14:52
Корреспондент Виктория Яковенко