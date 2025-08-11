Live
  Пн 11.08.2025
Торговля сахаром «в тени»: предприниматель на Харьковщине получил подозрение

Общество 14:52   11.08.2025
Виктория Яковенко
Торговля сахаром «в тени»: предприниматель на Харьковщине получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

Схему уклонения от уплаты НДС организовал руководитель частного сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области, считают правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021-2023 годах предприятие закупило более 20 тысяч тонн сахара на 439 млн грн.

«При этом у компании не было ни складов для хранения такого количества товара, ни договоров на его транспортировку или хранение. Сахар реализовали «в тени» без отражения в бухгалтерии и налоговой отчетности», — установили правоохранители.

Бюро экономической безопасности Украины сообщает, что ущерб, нанесенный бюджету, составляет более 73 млн грн.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Автор: Виктория Яковенко
