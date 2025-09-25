Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Бизнес в Харькове не будет платить местные налоги до конца 2025-го – Терехов

Общество 14:35   25.09.2025
Виктория Яковенко
Бизнес в Харькове не будет платить местные налоги до конца 2025-го – Терехов Скриншот

Мораторий на все местные налоги для бизнеса в Харькове проложили до конца 2025 года, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил, что Харьков – единственный город в Украине, где действует такое решение.

«Во время действия этого решения ни один предприниматель города не платит налог на недвижимость, плату за землю, а ФЛП 4-й группы освобождены от единого налога. Я часто слышу от многих наших бизнесов, что сэкономленные средства реально помогают держаться на плаву, закрывать необходимые расходы, выплачивать зарплаты и сохранять рабочие места», – отметил городской голова.

Он добавил, что сейчас вместе с коллегами из других прифронтовых громад уже формируют перечень новых предложений в парламент, правительство, профильное министерство, чтобы направить больше поддержки для бизнеса, который работает в непосредственной близости от боевых действий.

Напомним, в Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость с апреля 2024 года. Мэр Харькова Игорь Терехов тогда сообщал, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета. С тех пор это решение продолжают на сессиях горсовета.

Читайте также: Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
25.09.2025, 15:12
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
25.09.2025, 11:00
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
25.09.2025, 15:08

Новости по теме:

23.09.2025
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
19.09.2025
Восстановление и бизнес – представитель ПРООН в Харькове о приоритетах
18.09.2025
Просил бизнес Харькова: названы сроки, когда начнут страховать военные риски
17.09.2025
Популярнее только Киев и область: на Харьковщину массово переезжает бизнес
13.09.2025
Впереди – самая тяжелая зима Харькова: обзор фронта (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бизнес в Харькове не будет платить местные налоги до конца 2025-го – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мораторий на все местные налоги для бизнеса в Харькове проложили до конца 2025 года, сообщил мэр города Игорь Терехов.".