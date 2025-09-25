Бизнес в Харькове не будет платить местные налоги до конца 2025-го – Терехов

Мораторий на все местные налоги для бизнеса в Харькове проложили до конца 2025 года, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил, что Харьков – единственный город в Украине, где действует такое решение.

«Во время действия этого решения ни один предприниматель города не платит налог на недвижимость, плату за землю, а ФЛП 4-й группы освобождены от единого налога. Я часто слышу от многих наших бизнесов, что сэкономленные средства реально помогают держаться на плаву, закрывать необходимые расходы, выплачивать зарплаты и сохранять рабочие места», – отметил городской голова.

Он добавил, что сейчас вместе с коллегами из других прифронтовых громад уже формируют перечень новых предложений в парламент, правительство, профильное министерство, чтобы направить больше поддержки для бизнеса, который работает в непосредственной близости от боевых действий.

Напомним, в Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость с апреля 2024 года. Мэр Харькова Игорь Терехов тогда сообщал, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета. С тех пор это решение продолжают на сессиях горсовета.