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Бизнес в Харькове освободят от налогов и в первом квартале 2025-го — Терехов

Общество 13:21   29.11.2024
Виктория Яковенко
Бизнес в Харькове освободят от налогов и в первом квартале 2025-го — Терехов Фото: zak.tax.gov.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона анонсировал освобождение местных предпринимателей от уплаты налогов и в первом квартале 2025 года.

«Мы очень боремся за каждого предпринимателя и хотим, чтобы бизнес в Харькове был и чтобы он оставался, несмотря на постоянные тревоги, обстрелы. Мы пошли на беспрецедентный случай, когда отменили все налоги и сборы, идущие в местный бюджет. Кроме того, на следующей неделе мы будем проводить сессию горсовета, и на первый квартал следующего года тоже пролонгируем действие этих льгот. И в первом квартале будущего года наши предприниматели не будут платить местные налоги и сборы. Я очень хочу, чтобы у них появились оборотные средства, которые сегодня очень нужны, чтобы оставаться в Харькове», — отметил городской голова.

По его данным, сейчас в городе работают разные виды деятельности бизнеса – промышленность, производство, сфера обслуживания и IT-технологии.

Напомним, в Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского горсовета 30 апреля на внеочередной сессии. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона анонсировал освобождение местных предпринимателей от уплаты налогов и в первом квартале 2025 года.".