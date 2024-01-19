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Хотя бы не рассказывали о «роскоши» в блузе с бантом от «Gucci» — журналист

Политика 11:57   19.01.2024
Владимир Рунец
журналист
Хотя бы не рассказывали о «роскоши» в блузе с бантом от «Gucci» — журналист Фото: facebook Владимира Рунца

Роксолана Пидласа в зеленой сатиновой блузе с бантом от «Gucci» рассказывает о налоге на роскошь — новые телефоны и дополнительной нагрузке на тех, кто зарабатывает более 20 тыс. грн в месяц… На войне не бывает легких и правильных решений, но уже хотя бы не рассказывали о «роскоши» в сатиновой блузе с бантом за $1,850 моей маме с пенсией 2300 грн, которая из этой пенсии еще и донатит на ВСУ.

Автор: Владимир Рунец, журналист
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Владимир Рунец, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Роксолана Пидласа в зеленой сатиновой блузе с бантом от «Gucci» рассказывает о налоге на роскошь — новые телефоны и дополнительной…".