Хотя бы не рассказывали о «роскоши» в блузе с бантом от «Gucci» — журналист
Фото: facebook Владимира Рунца
Роксолана Пидласа в зеленой сатиновой блузе с бантом от «Gucci» рассказывает о налоге на роскошь — новые телефоны и дополнительной нагрузке на тех, кто зарабатывает более 20 тыс. грн в месяц… На войне не бывает легких и правильных решений, но уже хотя бы не рассказывали о «роскоши» в сатиновой блузе с бантом за $1,850 моей маме с пенсией 2300 грн, которая из этой пенсии еще и донатит на ВСУ.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: налог, пидласа, роскошь;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:57;
Корреспондент Владимир Рунец, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Роксолана Пидласа в зеленой сатиновой блузе с бантом от «Gucci» рассказывает о налоге на роскошь — новые телефоны и дополнительной…".