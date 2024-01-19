Хотя бы не рассказывали о «роскоши» в блузе с бантом от «Gucci» — журналист

Роксолана Пидласа в зеленой сатиновой блузе с бантом от «Gucci» рассказывает о налоге на роскошь — новые телефоны и дополнительной нагрузке на тех, кто зарабатывает более 20 тыс. грн в месяц… На войне не бывает легких и правильных решений, но уже хотя бы не рассказывали о «роскоши» в сатиновой блузе с бантом за $1,850 моей маме с пенсией 2300 грн, которая из этой пенсии еще и донатит на ВСУ.