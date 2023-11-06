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В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн

Общество 11:21   06.11.2023
Оксана Горун
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн

Харьковская областная прокуратура отсудила у коммерческого предприятия почти полмиллиона гривен в пользу мэрии города.

Такой долг у производственно-коммерческого предприятия образовался по земельному налогу. Предприниматели длительное время пользовались более 1 га земли по ул. Александра Шпейера в Харькове. Там находилось нежилое здание, принадлежащее компании. С 2013 по 2019 годы предприятие пользовалось землей на основании договора аренды. А затем решило ее купить.

«В декабре 2019 года земельный участок был возвращен в земли запаса города, а право аренды прекращено. В дальнейшем решением Харьковского городского совета решено продать этому предприятию земельный участок земель коммунальной собственности г. Харькова. Согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, право собственности за предприятием на земельный участок зарегистрировано 09.04.2020», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Однако земельный налог предприниматели не платили.

«Фирма использовала земельный участок для эксплуатации и обслуживания нежилого здания без возникновения права собственности/пользования и государственной регистрации этих прав в соответствии со ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины на нее, а также без уплаты платы за землю в предусмотренном законодательством размере. То есть произошел факт безосновательной экономии средств в размере арендной платы за счет Харьковского городского совета. Эта сумма составила почти полмиллиона гривен», — пояснили прокуроры.

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Чтобы доказать вину предпринимателей и заставить их вернуть деньги в городской бюджет, прокуратуре пришлось пройти суды двух инстанций. Хозсуд Харьковской области  отказал в удовлетворении иска. А вот апелляционный — удовлетворил его. На данный момент предприятие уже заплатило долг.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура отсудила у коммерческого предприятия почти полмиллиона гривен в пользу мэрии города".