У Харкові підприємство економило за рахунок мерії та поплатилося 0,5 млн грн

Харківська обласна прокуратура відсудила в комерційного підприємства майже півмільйона гривень на користь мерії міста.

Такий борг у виробничо-комерційного підприємства утворився із земельного податку. Підприємці тривалий час користувалися понад 1 га землі на вул. Олександра Шпеєра в Харкові. Там була нежитлова будівля, що належить компанії. З 2013 до 2019 року підприємство користувалося землею на підставі договору оренди. А потім вирішило її купити.

“У грудні 2019 року земельну ділянку було повернуто до земель запасу міста, а право оренди — припинено. У подальшому рішенням Харківської міської ради вирішено продати цьому підприємству земельну ділянку із земель комунальної власності м. Харкова. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за підприємством на земельну ділянку зареєстроване 09.04.2020“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Проте земельного податку підприємці не сплачували.

“Фірма використовувала земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав відповідно до ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати плати за землю в передбаченому законодавством розмірі. Тобто відбувся факт безпідставного збереження коштів у розмірі орендної плати за рахунок Харківської міської ради. Ця сума сягнула майже пів мільйона гривень“, – пояснили прокурори.

Щоб довести провину підприємців та змусити їх повернути гроші до міського бюджету, прокуратурі довелося пройти суди двох інстанцій. Госпсуд Харківської області відмовив у задоволенні позову. А ось апеляційний – задовольнив його. Наразі підприємство вже сплатило борг.