Хоча б не розповідали про “розкіш” у блузі з бантом від “Gucci” – журналіст
Фото: фейсбук Володимира Рунця
Роксолана Підласа в зеленій сатиновій блузі з бантом від “Gucci” розповідає про податок на розкіш – нові телефони, та додаткове навантаження на тих, хто заробляє понад 20 тис. грн на місяць… На війні не буває легких і правильних рішень, але вже б хоча б не розповідали про “розкіш” в сатиновій блузі з бантом за $1,850 моїй мамі з пенсією 2300 грн, яка з цієї пенсії ще й донатить на ЗСУ.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: налог, пидласа, роскошь;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:57;
Кореспондент Володимир Рунець, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роксолана Підласа в зеленій сатиновій блузі з бантом від “Gucci” розповідає про податок на розкіш – нові телефони, та додаткове…".