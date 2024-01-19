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Хоча б не розповідали про “розкіш” у блузі з бантом від “Gucci” – журналіст

Політика 11:57   19.01.2024
Володимир Рунець
журналіст
Хоча б не розповідали про “розкіш” у блузі з бантом від “Gucci” – журналіст Фото: фейсбук Володимира Рунця

Роксолана Підласа в зеленій сатиновій блузі з бантом від “Gucci” розповідає про податок на розкіш – нові телефони, та додаткове навантаження на тих, хто заробляє понад 20 тис. грн на місяць… На війні не буває легких і правильних рішень, але вже б хоча б не розповідали про “розкіш” в сатиновій блузі з бантом за $1,850 моїй мамі з пенсією 2300 грн, яка з цієї пенсії ще й донатить на ЗСУ.

Автор: Володимир Рунець, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Володимир Рунець, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роксолана Підласа в зеленій сатиновій блузі з бантом від “Gucci” розповідає про податок на розкіш – нові телефони, та додаткове…".