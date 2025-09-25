Бизнес освободили от налогов в Харькове, прогноз на октябрь: итоги 25 сентября
Депутаты горсовета «правили» бюджет и поддержали бизнес, а на улице обнаружили сбитый БпЛА — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Бизнес освободили от местных налогов до 31.12.2025, изменения внесли в городской бюджет
В Харькове прошла внеочередная сессия горсовета. Депутатов созвали срочно – за сутки до начала мероприятия. Избранники вносили изменения в городской бюджет. В казну получили образовательную субвенцию – для выплаты зарплат учителям. Также депутаты утвердили дополнительные расходы. В основном – на подготовку к отопительному сезону. В частности, 100 миллионов гривен выделили «Харьковским тепловым сетям» на когенерационные установки. И еще 20 миллионов – этому же КП на реконструкцию тепловых сетей. Около 40 млн пойдут на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Еще одним решением, которое приняли не сессии, стало продление освобождения бизнеса от всех местных налогов. Льготы, действующие для предпринимателей в Харькове с апреля прошлого года, будут актуальны, по меньшей мере, до тридцать первого декабря две тысячи двадцать пятого. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Напомним, сейчас предприниматели в Харькове не платят земельный налог и налог на недвижимость, а ФЛП четвертой группы освобождены от единого налога.
Около 5000 абонентов еще без света в Харькове после налета «Шахедов»
Электрики вернули свет большинству харьковчан, оставшихся без тока в результате массированного удара российских «Шахедов». Атака, произошедшая вечером 23 сентября, отключила от сети 80 тысяч абонентов.
По последним данным, которые днем привел мэр города Игорь Терехов, без электроснабжения оставалось еще пять тысяч абонентов. Под ударами были трансформаторные подстанции, отметил городской голова.
Сбитую российскую «Герберу» обнаружили на улице в Харькове
Сбитый российский БпЛА «Гербера» обнаружили местные на улице в Основянском районе Харькова. Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в комментарии «Суспільному» уточнила: дрон не имел боевой части. Это была обманка, которую военные РФ используют для отвлечения и перегрузки украинской ПВО.
Метеорологи прогнозируют теплый октябрь
Октябрь этого года будет теплее нормы на один градус. Такой прогноз дали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. Специалисты отметили: ожидается, что в этом году среднемесячная температура октября составит 9,1 градуса тепла — при климатической норме в 8,1. А вот осадки будут в пределах нормы.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: бизнес, БПЛА, бюджет, електрика, итоги дня, налоги, погода, прогноз, сесія, сессия, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бизнес освободили от налогов в Харькове, прогноз на октябрь: итоги 25 сентября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 23:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты горсовета «правили» бюджет и поддержали бизнес, а на улице обнаружили сбитый БпЛА — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня".