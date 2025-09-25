Бизнес освободили от налогов в Харькове, прогноз на октябрь: итоги 25 сентября

Депутаты горсовета «правили» бюджет и поддержали бизнес, а на улице обнаружили сбитый БпЛА — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Бизнес освободили от местных налогов до 31.12.2025, изменения внесли в городской бюджет

В Харькове прошла внеочередная сессия горсовета. Депутатов созвали срочно – за сутки до начала мероприятия. Избранники вносили изменения в городской бюджет. В казну получили образовательную субвенцию – для выплаты зарплат учителям. Также депутаты утвердили дополнительные расходы. В основном – на подготовку к отопительному сезону. В частности, 100 миллионов гривен выделили «Харьковским тепловым сетям» на когенерационные установки. И еще 20 миллионов – этому же КП на реконструкцию тепловых сетей. Около 40 млн пойдут на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Еще одним решением, которое приняли не сессии, стало продление освобождения бизнеса от всех местных налогов. Льготы, действующие для предпринимателей в Харькове с апреля прошлого года, будут актуальны, по меньшей мере, до тридцать первого декабря две тысячи двадцать пятого. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Напомним, сейчас предприниматели в Харькове не платят земельный налог и налог на недвижимость, а ФЛП четвертой группы освобождены от единого налога.

Электрики вернули свет большинству харьковчан, оставшихся без тока в результате массированного удара российских «Шахедов». Атака, произошедшая вечером 23 сентября, отключила от сети 80 тысяч абонентов.

По последним данным, которые днем ​​привел мэр города Игорь Терехов, без электроснабжения оставалось еще пять тысяч абонентов. Под ударами были трансформаторные подстанции, отметил городской голова.

Сбитый российский БпЛА «Гербера» обнаружили местные на улице в Основянском районе Харькова. Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в комментарии «Суспільному» уточнила: дрон не имел боевой части. Это была обманка, которую военные РФ используют для отвлечения и перегрузки украинской ПВО.

Октябрь этого года будет теплее нормы на один градус. Такой прогноз дали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. Специалисты отметили: ожидается, что в этом году среднемесячная температура октября составит 9,1 градуса тепла — при климатической норме в 8,1. А вот осадки будут в пределах нормы.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее: