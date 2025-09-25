Бізнес звільнили від податків у Харкові – підсумки 25 вересня (відео)

Депутати міськради коригували бюджет та підтримали бізнес, а на вулиці виявили збитий БпЛА – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Бізнес звільнили від місцевих податків до 31.12.2025 , зміни внесли до міського бюджету

У Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутатів скликали терміново – за добу до початку заходу. Обранці вносили зміни до міського бюджету. До скарбниці отримали освітню субвенцію – для виплати зарплат вчителям. Також депутати затвердили додаткові витрати. Здебільшого – на підготовку до опалювального сезону. Зокрема, 100 мільйонів гривень виділили “Харківським тепловим мережам” на когенераційні установки. Та ще 20 мільйонів – цьому ж КП на реконструкцію теплових мереж. Майже 40 млн грн підуть на ремонт і реконструкцію об’єктів водопостачання та водовідведення. Ще одним рішенням, яке прийняли не сесії, стало подовження звільнення бізнесу від усіх місцевих податків. Пільги, які діють для підприємців у Харкові з квітня минулого року, будуть актуальні щонайменше до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого. Про це повідомила пресслужба міської ради. Нагадаємо, зараз підприємці в Харкові не сплачують земельний податок і податок на нерухомість, а ФОПи четвертої групи звільнені від єдиного податку.

Електрики повернули світло більшості харків’ян, які залишилися без струму внаслідок масованого удару російських “шахедів”. Атака, що сталася увечері 23 вересня, відключила від мережі 80 тисяч абонентів.

За останніми даними, які вдень навів мер міста Ігор Терехов, без електропостачання залишалося ще 5000 абонентів. Під ударами були трансформаторні підстанції, наголосив міський голова.

Збитий російський БпЛА “Гербера” виявили місцеві на вулиці в Основ’янському районі Харкова. Спікер Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна у коментарі “Суспільному” уточнила: дрон не мав бойової частини. Це була обманка, яку військові РФ використовують для відволікання та навантаження української ППО.

Жовтень цього року буде теплішим за норму на один градус. Такий прогноз дали в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. Фахівці зазначили: очікується, що цього року середньомісячна температура жовтня становитиме 9,1 градуса тепла – за кліматичної норми 8,1. А ось опади будуть у межах норми.

