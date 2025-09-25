Live
На Харківщину 25 вересня скинули 4 КАБи, поранена жінка (оновлено)

Події 17:57   25.09.2025
Оксана Горун
25 вересня о 16:25 російська авіація вдарила керованими авіабомбами по околицях селища Золочів.

Доповнено о 17:57. 59-річній мешканці Золочева відірвало руку через удар КАБами по околиці селища Золочів. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив  МГ “Об’єктив”, що в постраждалої – травматична ампутація верхньої лівої кінцівки на рівні верхньої третини плеча. Поранену відправили до обласної лікарні в Харків.

17:21. Про удар повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За даними Коваленка, інформації про руйнування та постраждалих немає.

Фото: Зоря

Тривогу через активність російської авіації на Бєлгородщині оголосили й у Харкові – о 16:17. Моніторингові канали інформували про запуск КАБів на північ області. Відбій пролунав о 17:00.

Читайте також: На півночі Харківщини йде битва – Генштаб ЗСУ

Зазначимо, Золочівська громада знаходиться біля кордону з РФ, частина населених пунктів практично стерті з землі нескінченними обстрілами, також там зберігається постійна загроза атаки російських FPV-дронів. До повномасштабного вторгнення в громаді було 28 тисяч населення, за даними на травень 2025 року залишилося 18 600 (з них 1800 – діти). Про стан громади в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповідав начальник ВА Віктор Коваленко.

Автор: Оксана Горун
