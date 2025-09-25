На півночі Харківщини йде бій – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 16:00 25 вересня поінформував, що загалом на фронті в Україні з початку доби зафіксували 80 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку, який охоплює північ і північний схід Харківської області, зараз триває битва. Генштаб поінформував, що протягом дня ворог атакував двічі – у районі Вовчанська та Довгенького.

“На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано”, – зазначили в ГШ.

Зазначимо, протягом цього тижня кількість боїв на Куп’янському напрямку в Харківській області скоротилася порівняно з попереднім періодом. Раніше в ОСУВ “Дніпро” інформували, що затопили газову трубу, якою окупанти відносно безпечно пробиралися з лівого на правий берег Осколу – на околиці Куп’янська. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що місто повністю під контролем Сил оборони, там триває контрдиверсійна операція – шукають та знищують російські ДРГ, які переховуються по будинках і підвалах.

Традиційно активним залишається сусідній із Харківською областю Лиманський напрямок. Там російська армія від початку доби атакувала 13 разів. Бої тривають.