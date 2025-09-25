Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

На севере Харьковщины идет сражение — Генштаб ВСУ

Фронт 17:08   25.09.2025
Оксана Горун
На севере Харьковщины идет сражение — Генштаб ВСУ Фото: ОСГВ «Днепр»

Генштаб в сводке на 16:00 25 сентября проинформировал, что в целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 80 боев.

На Южно-Слобожанском направлении, которое охватывает север и северо-восток Харьковской области, прямо сейчас продолжается сражение. Генштаб проинформировал, что в течение дня враг атаковал дважды — в районе Волчанска и Долгенького.

«На Купянском направлении в настоящее время наступательные действия врага не зафиксированы», — отметили в ГШ.

Отметим, в течение этой недели количество боев на Купянском направлении в Харьковской области сократилось по сравнению с предыдущей. Ранее в ОСГВ «Днепр» информировали, что затопили газовую трубу, по которой оккупанты относительно безопасно пробирались с левого на правый берег Оскола — в окрестности Купянска. Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что город полностью под контролем Сил обороны, там продолжается контрдиверсионная операция — ищут и уничтожают российские ДРГ, которые прячутся по домам и подвалам.

Читайте также: «Ситуация критическая» – что происходит в Купянске, рассказал Беседин

Традиционно активным остается соседнее с Харьковской областью Лиманское направление. Там российская армия с начала суток атаковала 13 раз. Бои продолжаются.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
25.09.2025, 14:30
Новости Харькова — главное 25 сентября: удары КАБов, женщине оторвало руку
Новости Харькова — главное 25 сентября: удары КАБов, женщине оторвало руку
25.09.2025, 18:16
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине
В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине
25.09.2025, 12:34
Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
25.09.2025, 18:07

Новости по теме:

25.09.2025
Генштаб: ВСУ уничтожили самолет СУ-34, который бомбил Запорожье
24.09.2025
Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ
23.09.2025
Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ
22.09.2025
Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
20.09.2025
Украинские защитники отбили территории – вечерняя сводка Генштаба

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На севере Харьковщины идет сражение — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 17:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 25 сентября проинформировал, что в целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 80 боев".