На севере Харьковщины идет сражение — Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 25 сентября проинформировал, что в целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 80 боев.

На Южно-Слобожанском направлении, которое охватывает север и северо-восток Харьковской области, прямо сейчас продолжается сражение. Генштаб проинформировал, что в течение дня враг атаковал дважды — в районе Волчанска и Долгенького.

«На Купянском направлении в настоящее время наступательные действия врага не зафиксированы», — отметили в ГШ.

Отметим, в течение этой недели количество боев на Купянском направлении в Харьковской области сократилось по сравнению с предыдущей. Ранее в ОСГВ «Днепр» информировали, что затопили газовую трубу, по которой оккупанты относительно безопасно пробирались с левого на правый берег Оскола — в окрестности Купянска. Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что город полностью под контролем Сил обороны, там продолжается контрдиверсионная операция — ищут и уничтожают российские ДРГ, которые прячутся по домам и подвалам.

Традиционно активным остается соседнее с Харьковской областью Лиманское направление. Там российская армия с начала суток атаковала 13 раз. Бои продолжаются.