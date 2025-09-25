Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

На Харьковщину 25 сентября скинули 4 КАБа, ранена женщина (обновлено)

Происшествия 17:57   25.09.2025
Оксана Горун
На Харьковщину 25 сентября скинули 4 КАБа, ранена женщина (обновлено) КАБ, иллюстративное фото

25 сентября в 16:25 российская авиация ударила корректируемыми авиабомбами по окрестностям поселка Золочев.

Дополнено в 17:57. 59-летней жительнице Золочева оторвало руку из-за удара КАБами по окраине поселка Золочев. Начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что у пострадавшей — травматическая ампутация верхней левой конечности на уровне верхней трети плеча. Раненую отправили в областную больницу в Харьков.

17:21. Об ударе сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

По данным Коваленко, информации о разрушениях и пострадавших нет.

Фото: Заря

Тревогу из-за активности российской авиации на Белгородщине объявили и в Харькове — в 16:17. Мониторинговые каналы информировали о пуске КАБов на север области. Отбой прозвучал в 17:00.

Читайте также: На севере Харьковщины идет сражение — Генштаб ВСУ

Отметим, Золочевская громада находится у границы с РФ, часть населенных пунктов практически стерты с лица земли бесконечными обстрелами, также там сохраняется постоянная угроза атаки российских FPV-дронов. До полномасштабного вторжения в громаде было 28 тысяч населения, по данным на май 2025-го осталось 18 600 (из них 1800 – дети). О состоянии громады в интервью МГ «Объектив» рассказывал начальник ВА Виктор Коваленко.

Автор: Оксана Горун
