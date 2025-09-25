Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)

В Основ’янському районі виявили збитий ворожий дрон «Гербера». Цей БпЛА не мав бойової частини.

Наразі збитий дрон прибрали з вулиці, повідомив «Суспільне Харків» керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна уточнила, що безпілотник біля двоповерхового будинку виявили місцеві жителі.

«Криміналісти підтвердили, що це «Гербера», без бойової частини. Такі безпілотники військові РФ найчастіше використовують як «фальш цілі», які імітують бойові «шахеди» та відволікають, перевантажують українську ППО», – пояснила Чиріна.

Нагадаємо, армія РФ почала випробовувати нову тактику обстрілів. Тепер, зокрема, БпЛА типу «Шахед» можуть атакувати міста не тільки пізно ввечері чи вночі, а й вдень, розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері «Еспресо». Він зазначив, що таким чином росіяни намагаються виснажувати систему ППО, атакувати критичну та промислову інфраструктуру.