Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)

Суспільство 15:08   25.09.2025
Вікторія Яковенко
Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото) Фото: телеграм-канал «monitor1654»

В Основ’янському районі виявили збитий ворожий дрон «Гербера». Цей БпЛА не мав бойової частини.

Наразі збитий дрон прибрали з вулиці, повідомив «Суспільне Харків» керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна уточнила, що безпілотник біля двоповерхового будинку виявили місцеві жителі.

«Криміналісти підтвердили, що це «Гербера», без бойової частини. Такі безпілотники військові РФ найчастіше використовують як «фальш цілі», які імітують бойові «шахеди» та відволікають, перевантажують українську ППО», – пояснила Чиріна.

Герберу нашли в Харькове
Фото: телеграм-канал «monitor1654»
Герберу нашли в Харькове
Фото: телеграм-канал «monitor1654»

Нагадаємо, армія РФ почала випробовувати нову тактику обстрілів. Тепер, зокрема, БпЛА типу «Шахед» можуть атакувати міста не тільки пізно ввечері чи вночі, а й вдень, розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері «Еспресо». Він зазначив, що таким чином росіяни намагаються виснажувати систему ППО, атакувати критичну та промислову інфраструктуру.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)
Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)
25.09.2025, 15:08
СБУ: 61-річний чоловік чекав окупантів у Харкові, де працює
СБУ: 61-річний чоловік чекав окупантів у Харкові, де працює
25.09.2025, 14:30
Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов
Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов
25.09.2025, 14:35
Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство
Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство
25.09.2025, 13:44
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
25.09.2025, 13:11
Новини Харкова — головне 25 вересня: РФ вдарила по КП, прогноз на жовтень
Новини Харкова — головне 25 вересня: РФ вдарила по КП, прогноз на жовтень
25.09.2025, 15:12

Новини за темою:

24.09.2025
Денні нальоти «шахедів» на великі міста: навіщо РФ змінила тактику (відео)
24.09.2025
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
10.09.2025
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО
09.09.2025
Удар по будівлі АТБ влітку під Харковом: екологи підрахували збитки
08.09.2025
П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харків’яни знайшли російський дрон біля будинку (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі виявили збитий ворожий дрон «Гербера». Цей БпЛА не мав бойової частини.".