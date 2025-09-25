Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
В Основянском районе обнаружили сбитый вражеский дрон «Гербера». Этот БпЛА не имел боевой части.
Сбитый дрон убрали с улицы, сообщил «Суспільне Харків» руководитель городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина уточнила, что беспилотник возле двухэтажного дома обнаружили местные жители.
«Криминалисты подтвердили, что это «Гербера», без боевой части. Такие беспилотники военные РФ чаще всего используют в качестве «фальш-целей», которые имитируют боевые «Шахеды» и отвлекают, перегружают украинскую ПВО», — обьяснила Чирина.
Напомним, армия РФ начала пробовать новую тактику обстрелов. Теперь, в частности, БпЛА типа «Шахед» могут атаковать города не только поздно вечером или ночью, но и днем, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «Эспрессо». Он отметил, что таким образом россияне пытаются истощать систему ПВО, атаковать критическую и промышленную инфраструктуру.
25 сентября 2025 в 15:08
