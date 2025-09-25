Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)

Общество 15:08   25.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото) Фото: Telegram-канал «monitor1654»

В Основянском районе обнаружили сбитый вражеский дрон «Гербера». Этот БпЛА не имел боевой части.

Сбитый дрон убрали с улицы, сообщил «Суспільне Харків» руководитель городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина уточнила, что беспилотник возле двухэтажного дома обнаружили местные жители.

«Криминалисты подтвердили, что это «Гербера», без боевой части. Такие беспилотники военные РФ чаще всего используют в качестве «фальш-целей», которые имитируют боевые «Шахеды» и отвлекают, перегружают украинскую ПВО», — обьяснила Чирина.

Герберу нашли в Харькове
Фото: Telegram-канал «monitor1654»
Герберу нашли в Харькове
Фото: Telegram-канал «monitor1654»

Напомним, армия РФ начала пробовать новую тактику обстрелов. Теперь, в частности, БпЛА типа «Шахед» могут атаковать города не только поздно вечером или ночью, но и днем, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «Эспрессо». Он отметил, что таким образом россияне пытаются истощать систему ПВО, атаковать критическую и промышленную инфраструктуру.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
25.09.2025, 15:12
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
25.09.2025, 11:00
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
25.09.2025, 15:08

Новости по теме:

24.09.2025
Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео)
24.09.2025
Ночью под атакой РФ оказался Чугуев, на месте «прилета» начался пожар
10.09.2025
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
09.09.2025
Удар по зданию АТБ летом под Харьковом: экологи подсчитали ущерб
08.09.2025
Пятеро погибли, 25 – пострадали: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе обнаружили сбитый вражеский дрон «Гербера». Этот БпЛА не имел боевой части.".