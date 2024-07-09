Катував жителів окупованої Куп’янщини: викрили бойовика «ДНР»

Правоохоронці ідентифікували бойовика так званої «ДНР», який знущався з жителів під час окупації Куп’янщини.

Йдеться про мешканця міста Єнакієве Донецької області. За даними Харківської обласної прокуратури, у 2019 році він вступив до складу 1-го батальйону тероборони так званої «ДНР» в/ч 08822. На посаді командира відділення чоловік брав участь у бойових завданнях проти українських захисників на території Донецької області.

Під час повномасштабного вторгнення фігурант разом з іншими військовими РФ перебазувався на територію Великобурлуцької громади.

«15 червня 2022 року підозрюваний затримав цивільного чоловіка, якому на той момент було 59 років. Потерпілого було ув’язнено та поміщено до камери ізолятора тимчасового тримання. Окупанти, протиправно утримуючи цивільного чоловіка в антисанітарних умовах, обмежуючи у їжі та воді, систематично били його. Під час «допитів» військовослужбовці РФ застосовували фізичне та психологічне насильство, вимагаючи надати їм інформацію про українських захисників», – додали в прокуратурі.

18 червня окупанти перевезли потерпілого на територію Вовчанського агрегатного заводу, де продовжили тортури та знущання над чоловіком. Після чотирьох днів незаконного ув’язнення окупанти відпустили чоловіка.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Йому загрожує до 12 років тюрми, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.