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Пытал жителей оккупированной Купянщины: разоблачили боевика «ДНР»

Общество 13:45   09.07.2024
Виктория Яковенко
Пытал жителей оккупированной Купянщины: разоблачили боевика «ДНР» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители идентифицировали боевика так называемой «ДНР», который издевался над жителями во время оккупации Купянщины.

Речь идет о жителе города Енакиево Донецкой области. По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году он вступил в состав 1-го батальона терробороны так называемой «ДНР» в/ч 08822. В должности командира отделения мужчина участвовал в боевых задачах против украинских защитников на территории Донецкой области.

Во время полномасштабного вторжения фигурант вместе с другими военными РФ перебазировался на территорию Великобурлукской громады.

«15 июня 2022 года подозреваемый задержал гражданского мужчину, которому на тот момент было 59 лет. Пострадавший был заключен в тюрьму и помещен в камеру изолятора временного содержания. Оккупанты, противоправно удерживая гражданского мужчину в антисанитарных условиях, ограничивая в пище и воде, систематически избивали его. Во время «допросов» военнослужащие РФ применяли физическое и психологическое насилие, требуя предоставить им информацию об украинских защитниках», – добавили в прокуратуре.

18 июня оккупанты перевезли пострадавшего на территорию Волчанского агрегатного завода, где продолжили пытки и издевательства над мужчиной. После четырех дней незаконного заключения оккупанты отпустили мужчину.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали боевика так называемой «ДНР», который издевался над жителями во время оккупации Купянщины.".