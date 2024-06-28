Бойовика днр, що зґвалтував жінку під час окупації Харківщини, ідентифікували

29-річний підозрюваний — військовослужбовець 115 полку терористичної організації «днр», яка захопила один із населених пунктів Харківського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці квітня 2022 року підозрюваний увірвався до будинку, де жила молода жінка разом із сім’єю. Бойовик схопив її та вдарив головою об стіну будинку. Потім він змусив жінку сісти на лавку. Потерпіла продовжувала опір, тож він знову вдарив її.

Поваливши жінку на лавку, підозрюваний сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, і щоб залякати, вистрілив із вогнепальної зброї біля її тіла. Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала і просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував.

Військовий злочинець також додав, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вб’є.

Заочно повідомили про підозру 29-річному чоловіку у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.