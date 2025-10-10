Live
Трьох бойовиків «ЛНР» судитимуть за грабіж харківських фермерів

Події 19:06   10.10.2025
Оксана Якушко
Про підозру повідомили трьох бойовиків так званої “ЛНР”, які грабували фермерів окупованої Куп’янщини, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як передає МГ «Об’єктив», підозрювані брали участь у тимчасовій окупації Куп’янського району. Керував бандою командир роти так званої «ЛНР», що дислокувалася у Купʼянському районі. До грабунку він залучив підлеглих — гранатометника та стрілка. Втрьох вони регулярно відвідували українські підприємства, звідки вивозили все, що вважали за потрібне. Загальна сума збитків складає близько 550 тис. гривень.

Перший грабунок стався у травні 2022 року в селі Митрофанівка, де, погрожуючи охоронцю зброєю, бойовики з території агрофірми викрали вантажний фургон.

За місяць, теж у Митрофанівці, ті самі бойовики намагалися вкрасти службову автівку. Погрозами вони примусили власника полагодити авто, а коли це не вдалося, машину вивезли на буксирі.

У середині червня у селищі Дворічна гранатометник, погрожуючи фермеру, змусив його віддати службовий автомобіль підприємства.

Трьом окупантам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також: Електроенергію в Харкові подаватимуть за графіком – мерія

Автор: Оксана Якушко
Трьох бойовиків «ЛНР» судитимуть за грабіж харківських фермерів
10.10.2025, 19:06
