Трьох бойовиків «ЛНР» судитимуть за грабіж харківських фермерів

Про підозру повідомили трьох бойовиків так званої “ЛНР”, які грабували фермерів окупованої Куп’янщини, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як передає МГ «Об’єктив», підозрювані брали участь у тимчасовій окупації Куп’янського району. Керував бандою командир роти так званої «ЛНР», що дислокувалася у Купʼянському районі. До грабунку він залучив підлеглих — гранатометника та стрілка. Втрьох вони регулярно відвідували українські підприємства, звідки вивозили все, що вважали за потрібне. Загальна сума збитків складає близько 550 тис. гривень.

Перший грабунок стався у травні 2022 року в селі Митрофанівка, де, погрожуючи охоронцю зброєю, бойовики з території агрофірми викрали вантажний фургон.

За місяць, теж у Митрофанівці, ті самі бойовики намагалися вкрасти службову автівку. Погрозами вони примусили власника полагодити авто, а коли це не вдалося, машину вивезли на буксирі.

У середині червня у селищі Дворічна гранатометник, погрожуючи фермеру, змусив його віддати службовий автомобіль підприємства.

Трьом окупантам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.