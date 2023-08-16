Створив найбільшу катівню на Харківщині: окупанту оголосили підозру (фото)

Слідчі ідентифікували бойовика “ЛНР”, який разом з військовими РФ облаштували найбільшу катівню в Харківській області.

Як розповіли в Нацполіції України, підозрюваний – 36-річний громадянин РФ.

Поліцейські встановили, що фігурант разом з іншими військовими РФ після повномасштабного вторгнення та окупації частини Харківщини, захопили приміщення «Вовчанського агрегатного заводу», яке перетворили на «в’язницю».

Сюди звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

«За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей. Серед бранців російських загарбників були й літні люди», – додали правоохоронці.

Людей тримали тут по кілька місяців, деяких з ув’язнених – більше пів року. На стінах катівні ув’язнені відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі.

«З бранців «вибивали» інформацію про громадян, які виступали проти російських загарбників. Беззахисних людей нещадно катували: застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями, виривали нігті. Люди, які перенесли ці жахіття, видряпували на стінах катівні ікони та слова молитви», – додали в поліції.

Серед тих, хто постраждав були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ навчались у медичному коледжі у Куп’янську.

Громадянину РФ повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років тюрми.