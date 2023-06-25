Live
  • Неділя 25.06.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція

Події 12:39   25.06.2023
Оксана Якушко
28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція

Харківщина лідирує за кількістю виявлених місць, де росіяни знущалися та катували мирне населення, повідомили у Нацполіції.

79 катівень на звільненій після окупації росіянами території знайшли поліцейські на 25 червня 2023.

Наразі абсолютним лідером у цій сумній статистиці є Харківщина.

28 катівень – у Харківській області.

26 — у Запорізькій,

16 — у Херсонській

3 — у Київській,

2 — у Сумській та Миколаївській областях

1 — у Донецькій та Чернігівській областях.

Читайте також: Куратору катувань у Балаклії з позивним «Граніт» оголосили про підозру

Автор: Оксана Якушко
Популярно
28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція
28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція
25.06.2023
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”
24.06.2023
Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона
Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона
25.06.2023
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
24.06.2023
Путін виглядає слабким після бунту ПВК «Вагнер» – CNN
Путін виглядає слабким після бунту ПВК «Вагнер» – CNN
25.06.2023
Пригожина, ймовірно, уб’ють в Білорусі. Путін не пробачає зради – CNN
Пригожина, ймовірно, уб’ють в Білорусі. Путін не пробачає зради – CNN
25.06.2023

Новини за темою:

11:47
Путін виглядає слабким після бунту ПВК «Вагнер» – CNN
11:14
Пригожина, ймовірно, уб’ють в Білорусі. Путін не пробачає зради – CNN
09:11
49-річного чоловіка поранено у селі Кругляківка на Харківщині – Синєгубов
07:55
Росіяни без успіху наступали на село Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ
00:43
Пригожин бунтує: ФСБ порушила справу, по РФ переміщається військова техніка

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 12:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина лідирує за кількістю виявлених місць, де росіяни знущалися та катували мирне населення, повідомили у Нацполіції.".