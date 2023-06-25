28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція

Харківщина лідирує за кількістю виявлених місць, де росіяни знущалися та катували мирне населення, повідомили у Нацполіції.

79 катівень на звільненій після окупації росіянами території знайшли поліцейські на 25 червня 2023.

Наразі абсолютним лідером у цій сумній статистиці є Харківщина.

28 катівень – у Харківській області.

26 — у Запорізькій,

16 — у Херсонській

3 — у Київській,

2 — у Сумській та Миколаївській областях

1 — у Донецькій та Чернігівській областях.