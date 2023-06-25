28 російських катівень виявили на звільненій території Харківщини – поліція
Харківщина лідирує за кількістю виявлених місць, де росіяни знущалися та катували мирне населення, повідомили у Нацполіції.
79 катівень на звільненій після окупації росіянами території знайшли поліцейські на 25 червня 2023.
Наразі абсолютним лідером у цій сумній статистиці є Харківщина.
28 катівень – у Харківській області.
26 — у Запорізькій,
16 — у Херсонській
3 — у Київській,
2 — у Сумській та Миколаївській областях
1 — у Донецькій та Чернігівській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 12:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина лідирує за кількістю виявлених місць, де росіяни знущалися та катували мирне населення, повідомили у Нацполіції.".