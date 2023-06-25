28 российских пыточных камер нашли на освобожденной территории Харьковщины

Харьковщина лидирует по количеству выявленных мест, где россияне издевались и пытали мирное население, сообщили в Нацполиции.

79 пыточных камер на освобожденной после оккупации россиянами территории нашли полицейские на 25 июня 2023 года.

Пока абсолютным лидером в этой печальной статистике является Харьковщина.

28 застенков – в Харьковской области.

26 — в Запорожской,

16 — в Херсонской

3 — в Киевской,

2 — в Сумской и Николаевской областях

1 – в Донецкой и Черниговской областях.