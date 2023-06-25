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28 российских пыточных камер нашли на освобожденной территории Харьковщины

Происшествия 12:39   25.06.2023
Оксана Якушко
28 российских пыточных камер нашли на освобожденной территории Харьковщины

Харьковщина лидирует по количеству выявленных мест, где россияне издевались и пытали мирное население, сообщили в Нацполиции.

79 пыточных камер на освобожденной после оккупации россиянами территории нашли полицейские на 25 июня 2023 года.

Пока абсолютным лидером в этой печальной статистике является Харьковщина.

28 застенков – в Харьковской области.

26 — в Запорожской,
16 — в Херсонской
3 — в Киевской,
2 — в Сумской и Николаевской областях
1 – в Донецкой и Черниговской областях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 12:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина лидирует по количеству выявленных мест, где россияне издевались и пытали мирное население, сообщили в Нацполиции.".