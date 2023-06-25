28 российских пыточных камер нашли на освобожденной территории Харьковщины
Харьковщина лидирует по количеству выявленных мест, где россияне издевались и пытали мирное население, сообщили в Нацполиции.
79 пыточных камер на освобожденной после оккупации россиянами территории нашли полицейские на 25 июня 2023 года.
Пока абсолютным лидером в этой печальной статистике является Харьковщина.
28 застенков – в Харьковской области.
26 — в Запорожской,
16 — в Херсонской
3 — в Киевской,
2 — в Сумской и Николаевской областях
1 – в Донецкой и Черниговской областях.
Читайте также: Куратору пыток в Балаклее с позывным «Гранит» объявили о подозрении
Новости по теме:
Вы читали новость: «28 российских пыточных камер нашли на освобожденной территории Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 12:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина лидирует по количеству выявленных мест, где россияне издевались и пытали мирное население, сообщили в Нацполиции.".