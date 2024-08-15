2 погибших, 5 раненых из-за авиаудара россиян по поселку на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Россияне ударили из авиации по поселку Приколотное Купянского района около 15:20, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек — две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные – работники предприятия.
Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Вспыхнуло складское здание общей площадью 800 м₂.
Также повреждено здание лицея.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили КАБами по предприятию на Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, поселок, Приколотное, россяине, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили из авиации по поселку Приколотное Купянского района около 15:20, сообщила Харьковская областная прокуратура.".