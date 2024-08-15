2 погибших, 5 раненых из-за авиаудара россиян по поселку на Харьковщине

Россияне ударили из авиации по поселку Приколотное Купянского района около 15:20, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек — две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные – работники предприятия.

Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Вспыхнуло складское здание общей площадью 800 м₂.

Также повреждено здание лицея.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили КАБами по предприятию на Харьковщине.