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2 погибших, 5 раненых из-за авиаудара россиян по поселку на Харьковщине

Происшествия 18:06   15.08.2024
Оксана Якушко
2 погибших, 5 раненых из-за авиаудара россиян по поселку на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне ударили из авиации по поселку Приколотное Купянского района около 15:20, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек — две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные – работники предприятия.

Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Вспыхнуло складское здание общей площадью 800 м₂.
Также повреждено здание лицея.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили КАБами по предприятию на Харьковщине.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили из авиации по поселку Приколотное Купянского района около 15:20, сообщила Харьковская областная прокуратура.".