Двое погибших, один пострадавший: на предприятие на Харьковщине скинули КАБы

Двое гражданских погибли в результате удара КАБами по гражданскому предприятию в Купянском районе около 15:30, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия. Экстренные службы работают на местах.