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Двое погибших, один пострадавший: на предприятие на Харьковщине скинули КАБы

Происшествия 16:16   15.08.2024
Елена Нагорная
Двое погибших, один пострадавший: на предприятие на Харьковщине скинули КАБы

Двое гражданских погибли в результате удара КАБами по гражданскому предприятию в Купянском районе около 15:30, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия. Экстренные службы работают на местах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских погибли в результате удара КАБами по гражданскому предприятию в Купянском районе около 15:30, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".