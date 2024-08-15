Двое погибших, один пострадавший: на предприятие на Харьковщине скинули КАБы
Двое гражданских погибли в результате удара КАБами по гражданскому предприятию в Купянском районе около 15:30, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия. Экстренные службы работают на местах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, кабы, Купянский район, Олег Синегубов, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 16:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских погибли в результате удара КАБами по гражданскому предприятию в Купянском районе около 15:30, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".