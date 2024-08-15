Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
Двоє цивільних загинули внаслідок удару КАБами по цивільному підприємству в Куп’янському районі близько 15:30, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, кабы, Купянский район, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 16:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних загинули внаслідок удару КАБами по цивільному підприємству в Куп’янському районі близько 15:30, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".