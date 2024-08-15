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Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи

Події 16:16   15.08.2024
Олена Нагорна
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи

Двоє цивільних загинули внаслідок удару КАБами по цивільному підприємству в Куп’янському районі близько 15:30, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 16:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних загинули внаслідок удару КАБами по цивільному підприємству в Куп’янському районі близько 15:30, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".