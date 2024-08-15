Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи

Двоє цивільних загинули внаслідок удару КАБами по цивільному підприємству в Куп’янському районі близько 15:30, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях.