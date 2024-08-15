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Авіаудар по Золочеву на Харківщині: шість постраждалих, масштабні руйнування

Події 14:39   15.08.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Золочеву на Харківщині: шість постраждалих, масштабні руйнування Фото: пресслужба ХОВА

Двома КАБами вдарила авіація РФ по центру селища Золочів Богодухівського району о 12:30, повідомили в Харківській ОВА.

Постраждали три жінки 43, 65 та 57 років, двоє чоловіків 35 та 50 років, а також 12-річний хлопчик.

Знищені й пошкоджені десятки приватних будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газові мережі. Також пошкоджені приміщення дитсадка, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.


Фото: пресслужба ХОВА


Фото: пресслужба ХОВА


Фото: пресслужба ХОВА


Фото: пресслужба ХОВА


Фото: пресслужба ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 14:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома КАБами вдарила авіація РФ по центру селища Золочів Богодухівського району о 12:30, повідомили в Харківській ОВА.".