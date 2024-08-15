Авіаудар по Золочеву на Харківщині: шість постраждалих, масштабні руйнування

Двома КАБами вдарила авіація РФ по центру селища Золочів Богодухівського району о 12:30, повідомили в Харківській ОВА.

Постраждали три жінки 43, 65 та 57 років, двоє чоловіків 35 та 50 років, а також 12-річний хлопчик.

Знищені й пошкоджені десятки приватних будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газові мережі. Також пошкоджені приміщення дитсадка, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.



Фото: пресслужба ХОВА



Фото: пресслужба ХОВА



Фото: пресслужба ХОВА



Фото: пресслужба ХОВА



Фото: пресслужба ХОВА