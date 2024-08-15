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Двоє медиків загинули, ще четверо людей постраждали за добу на Харківщині

Суспільство 09:03   15.08.2024
Вікторія Яковенко
Двоє медиків загинули, ще четверо людей постраждали за добу на Харківщині Фото: Куп’янськ-Вузловий/Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

«10:00 селище Білий Колодязь. В результаті обстрілу FPV-дрона у транспортний засіб загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону «Госпітальєри». Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці», – зазначив Синєгубов.

О 10:45 внаслідок влучання ворожого дрона в легковий автомобіль в Куп’янську, постраждав 64-річний чоловік.

Крім цього, під ударами РФ були Козача Лопань, Осиново, Куп’янськ-Вузловий, Відродженівське та Кругляківка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".