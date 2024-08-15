Двоє медиків загинули, ще четверо людей постраждали за добу на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

«10:00 селище Білий Колодязь. В результаті обстрілу FPV-дрона у транспортний засіб загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону «Госпітальєри». Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці», – зазначив Синєгубов.

О 10:45 внаслідок влучання ворожого дрона в легковий автомобіль в Куп’янську, постраждав 64-річний чоловік.

Крім цього, під ударами РФ були Козача Лопань, Осиново, Куп’янськ-Вузловий, Відродженівське та Кругляківка.