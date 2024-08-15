Погибли два медика, еще четыре человека пострадали за сутки на Харьковщине
Фото: Купянск-Узловой/Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.
«10:00 поселок Белый Колодец. В результате обстрела FPV-дрона в транспортное средство погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона «Госпитальеры». Также ранены трое гражданских, которые ехали в другом автомобиле», — отметил Синегубов.
В 10:45 в результате попадания вражеского дрона в легковой автомобиль в Купянске пострадал 64-летний мужчина.
Кроме этого, под ударами РФ были Казачья Лопань, Осиново, Купянск-Узловой, Возрожденское и Кругляковка.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 09:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".