Погибли два медика, еще четыре человека пострадали за сутки на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

«10:00 поселок Белый Колодец. В результате обстрела FPV-дрона в транспортное средство погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона «Госпитальеры». Также ранены трое гражданских, которые ехали в другом автомобиле», — отметил Синегубов.

В 10:45 в результате попадания вражеского дрона в легковой автомобиль в Купянске пострадал 64-летний мужчина.

Кроме этого, под ударами РФ были Казачья Лопань, Осиново, Купянск-Узловой, Возрожденское и Кругляковка.