Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

Погибли два медика, еще четыре человека пострадали за сутки на Харьковщине

Общество 09:03   15.08.2024
Виктория Яковенко
Погибли два медика, еще четыре человека пострадали за сутки на Харьковщине Фото: Купянск-Узловой/Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

«10:00 поселок Белый Колодец. В результате обстрела FPV-дрона в транспортное средство погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона «Госпитальеры». Также ранены трое гражданских, которые ехали в другом автомобиле», — отметил Синегубов.

В 10:45 в результате попадания вражеского дрона в легковой автомобиль в Купянске пострадал 64-летний мужчина.

Кроме этого, под ударами РФ были Казачья Лопань, Осиново, Купянск-Узловой, Возрожденское и Кругляковка.

Читайте также: ВС РФ пытались попасть по спасателям, тушившим пожар на Харьковщине – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
15.08.2024, 09:20
В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)
В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)
15.08.2024, 07:21
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области
14.08.2024, 20:16
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
13.08.2024, 10:21
Главные новости Харькова 15.08: фронт, Терехов о подготовке к учебному году
Главные новости Харькова 15.08: фронт, Терехов о подготовке к учебному году
15.08.2024, 09:37
В Харькове появятся две больницы под землей
В Харькове появятся две больницы под землей
15.08.2024, 09:43

Новости по теме:

20:00
Медики смогли сохранить одну ногу водителю троллейбуса из Харькова – Терехов
18:35
Двойной удар, чтоб убить спасателей. В Харькове РФ использует опыт Сирии — ВВС
22:37
На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)
11:13
На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге
14:45
Наибольшее количество врачей-переселенцев нашли работу на Харьковщине

Вы читали новость: «Погибли два медика, еще четыре человека пострадали за сутки на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".