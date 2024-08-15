ВС РФ пытались попасть по спасателям, тушившим пожар на Харьковщине – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За сутки в регионе произошло четыре пожара в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В частности, утром враг ударил из РСЗО по частным домам в селе Кругляковка и поселке Белый Колодец.
«В результате обстрелов загорелись 2 частных дома и 2 частных хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила около 600 м кв. Во время пожаротушения оккупанты наносили повторные удары, пытаясь попасть, в том числе, и по пожарным», — отметили в ГСЧС.
Около полуночи оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Купянск-Узловой. Один из боеприпасов попал в квартиру жилой 9-этажки. Там произошел пожар на площади 60 м кв. Другой боеприпас стал причиной пожара в легковушке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВС РФ, оккупанты, окупанти, пожары, рсзо, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 08:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе произошло четыре пожара в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".