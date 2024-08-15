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ВС РФ пытались попасть по спасателям, тушившим пожар на Харьковщине – ГСЧС

Общество 08:48   15.08.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ пытались попасть по спасателям, тушившим пожар на Харьковщине – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки в регионе произошло четыре пожара в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, утром враг ударил из РСЗО по частным домам в селе Кругляковка и поселке Белый Колодец.

«В результате обстрелов загорелись 2 частных дома и 2 частных хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила около 600 м кв. Во время пожаротушения оккупанты наносили повторные удары, пытаясь попасть, в том числе, и по пожарным», — отметили в ГСЧС.

Около полуночи оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Купянск-Узловой. Один из боеприпасов попал в квартиру жилой 9-этажки. Там произошел пожар на площади 60 м кв. Другой боеприпас стал причиной пожара в легковушке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе произошло четыре пожара в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".