ВС РФ пытались попасть по спасателям, тушившим пожар на Харьковщине – ГСЧС

За сутки в регионе произошло четыре пожара в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, утром враг ударил из РСЗО по частным домам в селе Кругляковка и поселке Белый Колодец.

«В результате обстрелов загорелись 2 частных дома и 2 частных хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила около 600 м кв. Во время пожаротушения оккупанты наносили повторные удары, пытаясь попасть, в том числе, и по пожарным», — отметили в ГСЧС.

Около полуночи оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Купянск-Узловой. Один из боеприпасов попал в квартиру жилой 9-этажки. Там произошел пожар на площади 60 м кв. Другой боеприпас стал причиной пожара в легковушке.