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Авиаудары, бои на севере Харьковщины и атаки на Купянщине: данные ГШ на утро

Происшествия 08:27   15.08.2024
Виктория Яковенко
Авиаудары, бои на севере Харьковщины и атаки на Купянщине: данные ГШ на утро Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск и Золочев Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск и Золочев Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".