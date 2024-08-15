Авиаудары, бои на севере Харьковщины и атаки на Купянщине: данные ГШ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск и Золочев Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.
На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.
Читайте также: Враг на Харьковщине недополучает резервы — воин о влиянии ситуации на Курщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, бои, генштаб, зведення, Купянщина, север, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудары, бои на севере Харьковщины и атаки на Купянщине: данные ГШ на утро»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 08:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск и Золочев Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".