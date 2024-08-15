Авиаудары, бои на севере Харьковщины и атаки на Купянщине: данные ГШ на утро

В течение суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск и Золочев Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.