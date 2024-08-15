Авіаудари, бої на півночі Харківщини й атаки на Куп’янщині: дані ГШ на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
Впродовж доби супротивник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ та Золочів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, бои, генштаб, зведення, Купянщина, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 08:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби супротивник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ та Золочів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".