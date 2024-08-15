Авіаудари, бої на півночі Харківщини й атаки на Куп’янщині: дані ГШ на ранок

Впродовж доби супротивник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ та Золочів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.