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ЗС РФ намагалися поцілити по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині

Суспільство 08:48   15.08.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ намагалися поцілити по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За добу в регіоні сталося чотири пожежі внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, вранці ворог вдарив з РСЗВ по приватних будинках у селі Кругляківка та селищі Білий Колодязь.

«Внаслідок обстрілів зайнялись 2 приватні будинки та 2 приватні господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала близько 600 м кв. Під час пожежогасіння окупанти завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити у тому числі і по вогнеборцях», – зазначили в ДСНС.

Близько опівночі окупанти з РСЗВ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Один з боєприпасів влучив у квартиру житлової 9-поверхівки. Там сталася пожежа на площі 60 м кв. Інший боєприпас став причиною пожежі в легковику.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в регіоні сталося чотири пожежі внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".