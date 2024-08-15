ЗС РФ намагалися поцілити по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині

За добу в регіоні сталося чотири пожежі внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, вранці ворог вдарив з РСЗВ по приватних будинках у селі Кругляківка та селищі Білий Колодязь.

«Внаслідок обстрілів зайнялись 2 приватні будинки та 2 приватні господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала близько 600 м кв. Під час пожежогасіння окупанти завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити у тому числі і по вогнеборцях», – зазначили в ДСНС.

Близько опівночі окупанти з РСЗВ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Один з боєприпасів влучив у квартиру житлової 9-поверхівки. Там сталася пожежа на площі 60 м кв. Інший боєприпас став причиною пожежі в легковику.