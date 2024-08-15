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Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: шесть пострадавших, масштабные разрушения

Происшествия 14:39   15.08.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: шесть пострадавших, масштабные разрушения Фото: пресс-служба ХОВА

Двумя КАБами ударила авиация РФ по центру поселка Золочев Богодуховского района в 12:30, сообщили в Харьковской ОВА.

Пострадали три женщины 43, 65 и 57 лет, двое мужчин 35 и 50 лет, а также 12-летний мальчик.

Уничтожены и повреждены десятки частных домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газовые сети. Также повреждены помещения детсада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты.


Фото: пресс-служба ХОВА


Фото: пресс-служба ХОВА


Фото: пресс-служба ХОВА


Фото: пресс-служба ХОВА


Фото: пресс-служба ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя КАБами ударила авиация РФ по центру поселка Золочев Богодуховского района в 12:30, сообщили в Харьковской ОВА.".