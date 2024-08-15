Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: шесть пострадавших, масштабные разрушения

Двумя КАБами ударила авиация РФ по центру поселка Золочев Богодуховского района в 12:30, сообщили в Харьковской ОВА.

Пострадали три женщины 43, 65 и 57 лет, двое мужчин 35 и 50 лет, а также 12-летний мальчик.

Уничтожены и повреждены десятки частных домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газовые сети. Также повреждены помещения детсада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты.



Фото: пресс-служба ХОВА



Фото: пресс-служба ХОВА



Фото: пресс-служба ХОВА



Фото: пресс-служба ХОВА



Фото: пресс-служба ХОВА