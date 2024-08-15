Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
Росіяни вдарили з авіації по селищу Приколотне Куп’янського району близько 15.20, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей — дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані — працівники підприємства.
Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Спалахнула складська будівля загальною площею 800 м₂.
Також пошкоджена будівля ліцею.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили КАБом по підприємству на Харківщині.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, КАБ, поселок, Приколотное, россяине, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили з авіації по селищу Приколотне Куп’янського району близько 15.20, повідомила Харківська обласна прокуратура.".