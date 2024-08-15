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Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині

Події 18:06   15.08.2024
Оксана Якушко
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині

Росіяни вдарили з авіації по селищу Приколотне Куп’янського району близько 15.20, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей — дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані — працівники підприємства.

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Спалахнула складська будівля загальною площею 800 м₂.

Також пошкоджена будівля ліцею.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили КАБом по підприємству на Харківщині.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили з авіації по селищу Приколотне Куп’янського району близько 15.20, повідомила Харківська обласна прокуратура.".