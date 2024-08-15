Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині

Росіяни вдарили з авіації по селищу Приколотне Куп’янського району близько 15.20, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей — дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані — працівники підприємства.

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Спалахнула складська будівля загальною площею 800 м₂.

Також пошкоджена будівля ліцею.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили КАБом по підприємству на Харківщині.