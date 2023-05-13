Куратору пыток в Балаклее с позывным «Гранит» объявили о подозрении

Правоохранители идентифицировали личность военного преступника, который был военным комендантом в Балаклее, подписывал приказы и инструкции, которыми разрешал российским военным задерживать и пытать гражданских.

Фигурантом является военный комендант Калининградского гарнизона из рф с позывным «Гранит», который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на восточном фронте, сообщила СБУ.

В марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий военных рф и боевиков «л/днр» в распространении кремлевского режима в городе.

Впоследствии его назначили там комендантом. На этой должности оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей. По приказу «Гранита» украинцев свозили в созданные агрессором застенки, которые обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей подвергали жестоким пыткам, долгое время держали без пищи и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.

Задокументировано, что «Гранит» лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в рф.

В апреле прошлого года военный комендант приказал своим подчиненным задержать местного жителя, который активно высказывал проукраинскую позицию, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Оккупанты похитили мужчину, надев на его руки наручники, а на голову — мешок, и привезли в пыточную, перед этим избив по лицу. После этого российские военные привели мужчину на «допрос» к военному коменданту. Тот положил на стол пистолет, направив его ствол в сторону пострадавшего и приказал рассказывать всю информацию о своей жизни.

Мужчину держали в камере 21 день, мало кормили и почти не поили, без свежего воздуха, кровати и элементарных санитарных условий.

Во время освобождения города оккупационный «комендант» бежал в рф, где скрывается от правосудия.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.